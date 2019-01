SYRIE La coalition dirigée par Washington a entamé le retrait militaire

La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis a annoncé hier un début de retrait de ses troupes de Syrie, sans plus de précisions. La coalition «a commencé le processus de retrait (...) de Syrie», a indiqué le colonel Sean Ryan, porte-parole de la coalition.»Par souci de sécurité opérationnelle, nous ne discuterons pas des échéances, des lieux ou des mouvements de troupes», a souligné ce porte-parole. Cette annonce intervient moins d'un mois après l'annonce par le président américain Donald Trump du retrait de quelques 2.000 soldats américains de la Syrie. La coalition internationale a été créée en 2014, après la montée fulgurante du groupe Etat islamique (EI) en Syrie et sa conquête de larges pans des territoires syrien et irakien. Plusieurs pays y participent, dont la France et la Grande-Bretagne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), «des forces américaines se sont retirées jeudi soir de la base militaire de Rmeilan dans la province de Hasaké», dans l'est du pays. L'Observatoire a fait état du retrait d'«une dizaine de véhicules blindés et d'équipements lourds». Daesh conserve encore quelques poches et cellules dormantes dans la «badiya» (désert), notamment dans l'est de la Syrie, où la coalition poursuit le combat avec l'appui au sol des Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par des combattants kurdes.