ATTAQUE TERRORISTE DE HENCHIR TELLA EN TUNISIE 41condamnations à la peine capitale

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes au tribunal de première instance de Tunis a rendu vendredi soir 42 verdicts, dont 41 condamnations à la peine capitale dans l'affaire de l'attaque contre des militaires à Henchir Talla dans le gouvernorat de Kasserine, perpétrée le 16 juillet 2014, a rapporté l'agence de presse tunisienne (TAP).»La chambre a condamné deux accusés en état d'arrestation à la peine de mort et à 50 ans de prison et un troisième accusé à 7 ans de prison», a précisé le porte-parole du tribunal Sofiene Selliti. Il a indiqué que «les 39 autres accusés en état de fuite ont été condamnés à des peines de mort, à la prison à vie et à 50 ans d'emprisonnement».

Le groupe terroriste avait perpétré une attaque le 16 juillet 2014 contre deux postes de l'Armée nationale à Henchir Tella dans le gouvernorat de Kasserine, faisant 15 morts et 20 blessés parmi les militaires. Un deuil national de trois jours avait été proclamé suite à cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire de l'armée tunisienne.