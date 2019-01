ELECTIONS GÉNÉRALES AU NIGERIA L'UE déploie une mission d'observation de haut niveau

L'Union européenne (UE) a annoncé qu'elle avait déployé une mission d'observation électorale de haut niveau pour surveiller le déroulement des élections générales du mois prochain au Nigeria. Dans une déclaration citée samedi par l'agence Chine nouvelle à Abuja, l'UE a précisé avoir désigné la Belge Maria Arena au poste d'observatrice en chef de la mission d'observation électorale de l'UE pour les élections générales prévues les 16 février et 2 mars prochains. La mission d'observation a été déployée à l'invitation de la Commission électorale nationale indépendante du Nigeria. D'après le communiqué, une équipe restreinte de 11 analystes des élections de l'Union est arrivée au Nigeria le 4 janvier et restera dans le pays jusqu'à l'achèvement du processus électoral, elle sera rejointe par 40 observateurs à long terme, qui seront déployés dans tout le pays au plus tard ce mois-ci.