YÉMEN Un général des Renseignements tué dans une attaque de drone

Un haut responsable des services de renseignement yéménites, blessé lors d'une spectaculaire attaque de drone du mouvement Ansarullah (Houthis) jeudi contre une grande base aérienne, a succombé à ses blessures, selon des sources médicales. Le général de brigade, Saleh Tamah, chef des renseignements militaires, avait été blessé lors d'un défilé militaire sur la base d'Al-Anad, dans la province de Lahj (sud). Des sources médicales ont indiqué que Saleh Tamah avait subi plusieurs opérations chirurgicales dans un hôpital d'Aden, mais qu'il était décédé dimanche matin. Au moins sept loyalistes -dont cet officier- ont été tués et 11 blessés lors de cette attaque de drone revendiquée par les Houthis. Parmi les blessés figuraient le chef d'état-major adjoint du Yémen Saleh Zendani, le commandant de la 4e zone militaire Fadel Hassan et le gouverneur de Lahj, Ahmed Abdallah Turki. MM. Turki et Zendani ont été transportés en Arabie saoudite pour y être soignés, a déclaré un responsable yéménite. La guerre au Yémen oppose des forces progouvernementales, appuyées notamment par l'Arabie saoudite, aux Houthis qui contrôlent depuis 2015 de vastes zones du territoire, dont la capitale Sanaa.