GHAZA Décès d'un adolescent palestinien blessé par des tirs israéliens

Un adolescent palestinien a succombé à ses blessures hier dans la bande de Ghaza, trois jours après avoir été touché par un tir israélien lors de manifestations et de heurts à la frontière avec Israël, a annoncé le ministère ghazaoui de la Santé. Abdul Raouf Salha, 14 ans, est «décédé des suites de ses blessures causées par les tirs de l'occupation israélienne vendredi, à l'est de Jabaliya», dans le nord de l'enclave palestinienne sous blocus israélien, a dit dans un communiqué le porte-parole du ministère, Achraf al-Qodra. Depuis mars 2018, des protestations généralement accompagnées de violences rassemblent toutes les semaines des milliers de Palestiniens le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l'armée israélienne. Selon l'armée israélienne, près de 13 000 Palestiniens ont participé vendredi à des rassemblements en différents points de la frontière. L'armée a dit avoir ouvert le feu en réponse aux soi- disant infiltrations en territoire israélien. Elle n'a pas répondu hier matin aux demandes de commentaire spécifique sur le décès d'Abdul Raouf Salha. Depuis le début de la mobilisation, au moins

243 Ghazaouis ont été tués par des tirs israéliens, la grande majorité le long de la frontière, d'autres dans des frappes de chars ou de l'aviation israélienne. Deux soldats israéliens ont été tués. Outre la fin du blocus israélien imposé à l'enclave depuis plus de 10 ans, les manifestants réclament le retour des réfugiés palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés.