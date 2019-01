DONALD TRUMP ÉCRIT À KIM JONG UN La Chine "encourage" les deux parties

Une lettre du président américain Donald Trump a été envoyée à Kim Jong-Un, dirigeant de la Corée du Nord, a rapporté CNN. Cette lettre «a été expédiée par avion à Pyongyang et remise en main propre», a précisé CNN. Selon la chaîne, Kim Yong Chol, vice-président du Comité central du Parti pourrait rencontrer le secrétaire d'état américain Mike Pompeo cette semaine à Washington. Les deux pays travaillent actuellement sur les détails de la deuxième rencontre prévue entre MM. Trump et Kim. M. Kim a indiqué lors de son séjour en Chine la semaine dernière que son pays ferait des efforts pour le second sommet afin d'obtenir des résultats qui seront salués par la communauté internationale.

M. Trump a pour sa part annoncé ce mois-ci qu'il rencontrerait probablement M. Kim dans «un avenir assez proche», après avoir reçu une «formidable» lettre de celui-ci.