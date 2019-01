NOUVEAU GOUVERNEMENT AU GABON Une prestation de serment devant...Ali Bongo

Les 38 ministres du nouveau gouvernement gabonais sont arrivés, hier matin, au palais présidentiel de Libreville pour prêter serment devant le président Ali Bongo Ondimba, de retour au Gabon après deux mois et demi d'absence suite à un accident vasculaire cérébral (AVC). Depuis son hospitalisation le 24 octobre et hormis son entourage proche, personne n'a vu le chef de l'Etat publiquement. Il est rentré dans la nuit de lundi à mardi à Libreville depuis Rabat, au Maroc, où il poursuivait sa convalescence après plusieurs semaines à l'hôpital de Riyadh, en Arabie saoudite. Ce retour intervient huit jours après une tentative de putsch. Interrogée par l'AFP hier, la présidence n'a pas confirmé si ce retour du président était définitif, ou si M. Bongo repartirait à Rabat pour y poursuivre sa convalescence. Au palais du bord de mer hier, la presse n'avait pas accès à la salle de prestation de serment et la cérémonie n'était pas retransmise sur les médias d'Etat. Des images officielles du président doivent être cédées à la presse dans la journée. La prestation de serment doit être suivie d'un Conseil des ministres, le premier à être présidé par M. Bongo depuis fin octobre. Un seul autre conseil s'est tenu depuis que le président est absent, sous la houlette du vice-président.

Le 7 janvier, une brève tentative de putsch -la deuxième de l'histoire du pays- a eu lieu à Libreville.