GRÈVE GÉNÉRALE AU ZIMBABWE Le président Mnangagwa appelle au calme

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé son pays au calme, hier matin, au troisième jour d'une grève contre la hausse des prix du pétrole, et promis que ses réformes pour redresser l'économie allaient payer.»J'appelle au calme et à la paix «, a écrit M. Mnangagwa, en tournée à l'étranger, sur Twitter.»Il n'y a aucune justification à la violence contre les personnes et les biens», a-t-il ajouté. «La violence ne réformera pas notre économie, la violence ne reconstruira pas notre nation». Le Zimbabwe est le théâtre depuis lundi de manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrétée par son gouvernement. Au moins trois personnes ont été tuées, de nombreuses autres blessées et plus de 200 autres interpellées.»Je comprends la colère et la frustration de beaucoup d'entre vous», a poursuivi le chef de l'Etat dans son message. «Redresser l'économie du Zimbabwe est une tâche monumentale (...) nous sommes sur le bon chemin, nous y parviendrons».