IMPLIQUÉS DANS L'ATTENTAT TERRORISTE DE NAIROBI Onze suspects arrêtés par la police kényane

Onze suspects qui seraient liés à l'attaque terroriste perpétrée par un commando de cinq terroristes des Shebab contre un complexe hôtelier de Nairobi, et qui a fait 21 tués et plusieurs blessés, ont été arrêtés par la police kényane qui continue encore d'enquêter dans cette affaire, rapportaient, hier, les médias kényans citant des sources policières. Neuf suspects ont été arrêtés jeudi alors que les deux autres ont été appréhendés mercredi à divers endroits du pays notamment à Nairobi, Mombasa et l'Ouest du Kenya, souligne-t-on de même source. Tous les suspects ont été emmenés à Nairobi pour interrogatoire par l'unité antiterroriste de la police au sujet de leur rôle présumé dans cette attaque revendiquée par le groupe terroriste des Shebab, affilié à Al Qaida. L'attaque du complexe DusitD2, situé dans un quartier verdoyant de Nairobi, avait débuté par des explosions suivies de coups de feu nourris et elle a pris fin mercredi après un siège de près de 20 heures. Depuis, les équipes spécialisées dépêchées sur place mènent un travail de recherche d'éventuels explosifs et victimes.