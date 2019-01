NIGERIA Six soldats tués dans une attaque de Boko Haram

6 soldats nigérians ont été tués et 14 autres blessés dans une attaque du groupe terroriste Boko Haram contre une base dans le nord-est du pays, ont indiqué samedi des sources sécuritaires et hospitalières.Les terroristes de Boko Haram avaient attaqué jeudi soir le poste militaire du village de Kamuya, près duquel se trouve la maison familiale du chef d'état-major de l'armée, Tukur Yusuf Buratai.»Nous avons perdu six soldats dans les combats et 14 autres ont été blessés à des degrés divers», a déclaré un officier de l'armée. «Les terroristes ont également subi de lourdes pertes», a-t-il précisé sans donner de chiffres. Des sources sécuritaires avaient dans un premier temps affirmé que l'attaque avait pu être repoussée par l'armée après trois heures de combats, sans faire état de bilan. La dernière attaque d'envergure du groupe terroriste a visé lundi une base militaire de la ville de Rann, près de la frontière avec le Cameroun. Au moins 14 personnes sont mortes dans ces combats et des milliers d'autres ont fui, selon l'ONG Médecins sans frontières (MSF). Les terroristes ont obligé les soldats de la base de Rann à battre en retraite avant d'incendier les camps de déplacés.