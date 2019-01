ATTAQUE D'UN COMPLEXE HÔTELIER AU KENYA Opérations de recherche des terroristes présumés

La police kenyane a déclaré qu'elle avait intensifié les opération de sécurité à travers le pays à la recherche des auteurs de l'attaque contre un complexe hôtelier et commercial de Nairobi, au cours de laquelle 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Le porte-parole de la police, Charles Owino, a également fait circuler les photos de huit suspects, qui auraient planifié l'attaque. «Nous appelons les membres du public à rester à l'affût et à informer l'agence de sécurité la plus proche s'ils voyaient l'une des personnes figurant sur ces photos», a déclaré M. Owino dans un communiqué publié dimanche soir. Selon le porte-parole, la police pense que les suspects sont actuellement en Somalie et qu'ils essaient d'acquérir frauduleusement des identités kenyanes. Le groupe terroriste somalien shebab a revendiqué la responsabilité de l'attaque de mardi, affirmant avoir tué 47 personnes à l'intérieur de l'hôtel Dusit, qui fait partie d'une chaîne hôtelière internationale thaïlandaise et qui semblait être la principale cible des assaillants.