UNE AUTRE GRÈVE GÉNÉRALE EN FÉVRIER EN TUNISIE Reprise des négociations sur l'augmentation des salaires

Les négociations sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires en Tunisie reprennaient, hier, dans le cadre d'une réunion entre le gouvernement et l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé lundi dernier la centrale syndicale dans un communiqué. L'UGTT a rappelé la décision de la commission administrative nationale de déclencher une grève générale les 20 et 21 février, soulignant qu'»aucun accord n'a été trouvé sur aucun des points contenus dans le préavis de grève, et toute autre déclaration constitue une perturbation des négociations». De son côté, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a déclaré lundi que les deux parties «sont aujourd'hui plus proches que jamais pour conclure l'accord» sur l'augmentation des salaires des fonctionnaires, précisant qu'une réunion se tiendrait «cette semaine» entre le gouvernement et le syndicat. M. Trabelsi qui s'exprimait en marge d'une session plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, a annoncé un accord sur le montant de l'augmentation demandée par l'UGTT, soulignant que les négociations «achoppent» sur la date de versement de cette augmentation et de son effet rétroactif. La commission administrative de l'UGTT a décidé d'observer une grève générale dans la fonction publique et le secteur public les 20 et 21 février 2019. Cette annonce a lieu après une grève générale de tous les services publics observée jeudi dernier à l'appel du même syndicat. Première du genre, elle a touché à la fois la fonction publique et les entreprises publiques.