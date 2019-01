SYRIE Un important dépôt d'armes antichars découvert à Deraa

Un important stock d'armes antichars abandonné par les terroristes a été découvert, hier, dans la province syrienne de Deraa (sud), ont rapporté des médias. Un dépôt d'armes antichar abandonnées par les terroristes a été découvert par les militaires russes dans la province de Deraa en Syrie, a annoncé le porte-parole des forces armées russes, Valéri Chkolnik, cité par l'agence Sputnik.»D'après le marquage des munitions et armes, elles provenaient des pays de l'ex-Pacte de Varsovie, ainsi que des Etats-Unis et de France», a ajouté la même source. «Vous pouvez voir l'arsenal saisi ces 24 dernières heures et appartenant aux unités illégales qui avaient mené des attaques terroristes dans les provinces du sud syrien, y compris dans la province de Deraa», a-t-il commenté, présentant à la presse une partie de la prise. Selon le militaire, le stock contenait «des grenades antichars, un lance-grenades antichars, un conteneur de missile guidé TOW-2, de fabrication américaine, capable de détruire des cibles à une distance de 4 kilomètres, ainsi que des grenades artisanales», a poursuivi l'agence russe. Le porte-parole de l'armée russe a ajouté qu'il a été découvert également «des munitions de 122 mm pour lance-roquettes multiples, des mines éclairantes de 120 mm et d'autres types d'armement», précisant que «toutes les armes découvertes seront détruites sur un polygone».