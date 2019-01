YÉMEN Les Houthis tirent deux missiles contre des bases militaires saoudiennes

Les rebelles chiites houthis du Yémen ont tiré lundi deux missiles balistiques contre deux bases militaires saoudiennes dans les zones frontalières de Najran et d'Asir, dans le sud de l'Arabie saoudite, ont-ils annoncé dans un communiqué. «Des missiles balistiques Badr-1-P ont pris pour cible des rassemblements de troupes saoudiennes sur deux bases militaires distinctes, l'une à Najran et l'autre à Asir», a indiqué un communiqué publié par l'agence de presse Saba, contrôlée par les rebelles. Le communiqué a précisé que les missiles avaient touché leurs cibles avec précision, et que ces attaques servaient de «représailles pour les frappes aériennes de la coalition contre Sanaa, la capitale», ville aux mains des Houthis. Le gouvernement saoudien n'a pas encore réagi à ces déclarations. Samedi, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a lancé une série de frappes aériennes contre des installations militaires houthis à Sanaa et dans ses environs. La chaîne saoudienne Al Arabiya a indiqué que les sites visés par ces frappes étaient utilisés par les rebelles pour préparer des drones et des missiles.