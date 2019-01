TUNISIE L'UGTT appelle à une troisième grève générale en février

L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à une nouvelle grève générale les 20 et 21 février dans le secteur public, la troisième depuis novembre dernier, se disant, toutefois, ouverte au dialogue pour un compromis avec les pouvoir publics. «Nous souhaitons trouver des solutions. Nous avons annoncé une nouvelle grève dans un mois, tout en espérant que nous arriverons à trouver un compromis. Mais pas à n'importe quel prix», a déclaré le dirigeant de la centrale syndicale UGTT, Noureddine Taboubi. «On ne veut pas la grève pour la grève», a également ajouté M. Taboubi. Il s'agirait de la troisième depuis novembre en Tunisie, où les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques représentent près d'un quart de la population active. L'annonce intervient après une semaine d'une grève générale inédite touchant tous les services publics jeudi dernier en Tunisie, à l'appel du même syndicat, qui réclame une augmentation des salaires, une demande rejetée par le gouvernement en raison de l'état des finances publiques insuffisant.

M.Taboubi avait assuré lundi que les négociations étaient toujours en cours, et qu'il restait quatre semaines pour parvenir à un accord. Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a déclaré, de son côté, que gouvernement et UGTT «sont aujourd'hui plus proches que jamais pour conclure un accord»