POUR DES RAISONS «TECHNIQUES» L'Arabie saoudite suspend l'importation de volailles bresiliennes

L'Arabie saoudite a suspendu ses importations de volailles de cinq groupes agroalimentaires brésiliens, faisant valoir des raisons techniques, ont indiqué des sources officielles à Brasilia mardi. La nouvelle a suscité des interrogations sur d'éventuelles représailles saoudiennes contre le choix du président Jair Bolsonaro de déplacer de Tel-Aviv vers El Qods l'ambassade du Brésil en Israël, en visant une industrie emblématique du pays. Les sources officielles n'ont divulgué ni les raisons de cette suspension des importations, ni le nom des groupes touchés. La presse brésilienne a affirmé que le géant BRF en faisait partie, ce qui a contribué à la baisse de 5,02% de l'action à la Bourse de Sao Paulo. Et le titre qui a chuté le plus lourdement à la clôture (-5,47%) était celui d'un autre groupe agroalimentaire, Marfrig. Les deux entreprises n'ont pas commenté cette baisse de leur cours. Les pays arabes font partie des grands acheteurs de viande brésilienne, avec des exportations estimées à environ un milliard de dollars par an. Le Brésil a exporté en 2017 quelque 437.000 tonnes de volaille vers l'Arabie saoudite», a-t-on indiqué. La ministre, Tereza Cristina, a organisé une réunion de crise avec les industriels mardi soir à Brasilia. Reste à savoir quelle va être la décision des autres pays arabes concernés par la question du statut d'El Qods et des territoires palestiniens occupés.