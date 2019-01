MALI Deux Casques bleus tués par une mine

Deux Casques bleus de l'ONU au Mali ont péri hier dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le centre du pays, a annoncé la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) dans un communiqué. Leur mort intervient cinq jours après celle de dix Casques bleus tchadiens, tués le 20 janvier à Aguelhok (nord-est), dans l'attaque la plus meurtrière contre la Minusma depuis son déploiement en 2013, revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance jihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. «Ce matin, vers 06h00, un véhicule d'un convoi logistique de la Minusma a heurté une mine aux environs de Douentza, région de Mopti», selon le communiqué. «Deux Casques bleus ont trouvé la mort» et plusieurs ont été blessés, dont certains grièvement, a ajouté la Minusma, sans indication sur leur nationalité. Les deux tués étaient de nationalité sri-lankaise, a ensuite affirmé une source au sein de la Mission de l'ONU dans le centre du Mali sous le couvert de l'anonymat, précisant que les blessés avaient été évacués. La Minusma a «dépêché un renfort sur place non loin de Douentza pour la sécurisation», selon la même source. La Minusma compte près de 14.000 militaires et policiers, dont quelque 200 Casques bleus sri-lankais.