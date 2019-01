POURPARLERS DE PAIX SUR L'AFGHANISTAN Les taliban désignent un nouveau négociateur

Un nouveau chef du bureau politique taliban, Abdul Ghani Baradar, a été nommé à Doha où se déroulent depuis lundi dernier des pourparlers de paix avec des représentants américains visant à mettre un terme à 17 années de conflit en Afghanistan, ont rapporté hier des médias citant un communiqué du porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid. «Abdul Ghani Baradar a été nommé (...) chef du bureau politique. Cette mesure a été prise pour renforcer et gérer correctement le processus de négociations en cours avec les Etats-Unis», a indiqué le porte-parole des talibans dans le communiqué. «L'équipe de négociateurs talibane va poursuivre ses pourparlers avec les Etats-Unis», a-t-il ajouté M.Mujahid. Cette annonce intervient alors que les talibans ont indiqué jeudi avoir mené quatre jours de pourparlers avec des représentants américains à Doha, sans préciser si ces négociations doivent se poursuivre. La durée de ces échanges a donné lieu à des espoirs d'un accord ouvrant la voie à de véritables pourparlers de paix. Washington, qui avait confirmé mardi dernier des discussions au Qatar entre son émissaire pour l'Afghanistan Zalmay Khalilzad et des représentants des talibans, n'a pas fait de commentaire depuis. Les autorités afghanes ont pour leur part déploré que les talibans s'obstinent à les exclure des discussions et souligné que tout accord nécessiterait leur approbation.