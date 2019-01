REPRISE DES VOLS COMMERCIAUX Une délégation jordanienne à Damas

Des responsables de l'aviation civile jordanienne se sont rendus mercredi à Damas pour discuter de la réouverture de l'espace aérien syrien aux vols commerciaux du royaume, a rapporté l'agence officielle jordanienne Petra. La compagnie nationale Royal Jordanian avait annoncé en juillet 2012 suspendre ses vols vers la Syrie, où un conflit dévastateur avait éclaté l'année précédente. Mardi, les Affaires étrangères jordaniennes avaient annoncé avoir décidé de nommer un chargé d'affaires à l'ambassade de Jordanie dans la capitale syrienne. La visite de mercredi représente un nouveau signe de la reprise des contacts entre des pays arabes et le régime de Bachar al-Assad qui, avec le soutien de Moscou et Téhéran, a multiplié les victoires contre les rebelles et jihadistes et a repris le contrôle de près de deux-tiers du pays. La délégation jordanienne était en «visite mercredi dernier à Damas pour examiner des points techniques en vue du possible retour dans l'espace aérien syrien de vols commerciaux jordaniens», a déclaré Haytham Mistu, le chef de l'Autorité de l'aviation civile jordanienne. Il a indiqué à l'agence Petra que les réunions entrent dans le cadre d'une évaluation des risques, qui sera suivie par une évaluation technique. Avant la suspension de ses vols vers la Syrie en 2012, Royal Jordanian opérait deux vols par jour, l'un vers Damas et l'autre vers Alep (nord).