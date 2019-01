L'ARMÉE US INTENSIFIE LES FRAPPES AÉRIENNES CONTRE LES SHEBAB La mission de l'UA quittera la Somalie

L'armée des Etats-Unis a déclaré jeudi que ses forces ont intensifié les frappes aériennes en Somalie afin de débarrasser le pays de la Corne de l'Afrique du groupe terroriste shebab, ont rapporté vendredi des médias. Le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom) a déclaré avoir procédé mercredi à deux frappes aériennes qui ont ciblé des terroristes shebab près de Jilib, dans la région du Jubbada Dhexe, sans préciser le nombre de blessés provoqués. «L'Africom a procédé aux frappes aériennes pour augmenter la pression sur le réseau shebab et détériorer sa capacité à ourdir et à conduire des opérations», a indiqué l'Africom dans un communiqué. L'Africom, qui a intensifié ses frappes aériennes antiterroristes à l'encontre du groupe terroriste en Somalie, a ajouté qu'aucun civil n'a été blessé ou tué pendant ces frappes aériennes. Le 19 janvier, les forces américaines ont procédé à une frappe aérienne dans la même région, tuant 52 terroristes shebab. La frappe aérienne a été effectuée pour répondre à l'attaque, lancée par un grand nombre de shebab, contre les forces de l'armée nationale somalienne. Au cours de ces derniers mois, les forces américaines ont procédé à une série de frappes, à partir de drones, en Somalie, qui ont ciblé des terroristes de l'Etat islamique et du groupe shebab, alors que la mission de l'Union africaine en Somalie (Amisom) s'apprête à se retirer du pays. Le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda continue à contrôler quelques zones des régions du sud et au nord du pays, quelques années après avoir été chassé de Mogadiscio. Les forces de maintien de la paix de l'UA et les forces somaliennes ont également intensifié leurs opérations militaires contre les insurgés. La Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) cherche à réorganiser ses forces et l'Armée nationale somalienne (SNA) avant le retrait, le mois prochain, de mille soldats du contingent burundais, ont rapporté vendredi des médias.

Le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie, Francisco Madeira, a indiqué qu'il était crucial que les forces alliées mènent des opérations militaires conjointes pour éliminer les terroristes du groupe Shebab du pays de la Corne de l'Afrique. «Il est important pour l'AMISOM et la SNA de mener des opérations militaires conjointes visant à éliminer les terroristes Shebab,'' a souligné M. Madeira lors d'une réunion organisée pour débattre des modalités de la mise en oeuvre du Concept des Opérations de l'AMISOM (CONOPS). L'envoyé de l'Union africaine a fait remarquer que la transition est en cours, et a évoqué les préparatifs par l'AMISOM, pour céder le contrôle de la Jaalle Siyaad Military Academy, à Mogadiscio, aux forces de sécurité somaliennes, d'ici fin février.