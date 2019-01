GHAZA Un Palestinien tué par les soldats israéliens

Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs israéliens dans la bande de Ghaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Ehab Abed, 25 ans, a été tué par les tirs israéliens à l'est de Rafah, a indiqué le porte-parole du ministère, Achraf al-Qodra, dans un communiqué. La victime a été atteinte dans la région du coeur. Au moins 22 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, a dit M. al-Qodra. Des milliers de Palestiniens ont à nouveau manifesté vendredi le long de la barrière frontalière lourdement gardée, certains d'entre eux lançant des projectiles en direction des soldats et tentant de s'en prendre à la barrière, rapportent des correspondants de presse sur place. Depuis le début, en mars 2018, d'une mobilisation appelée «Grande marche du retour», au moins 245 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, la grande majorité le long de la frontière, et un certain nombre sous des frappes israéliennes.