NIGERIA Buhari suspend le président de la Cour suprême

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en lice pour sa réélection le 16 février prochain, a suspendu vendredi le président de la Cour suprême, après une longue polémique sur son procès pour corruption jugé inconstitutionnel par l'opposition. «Le président Buhari suspend Walter Samuel Nkanu Onnoghen de son poste de plus haut magistrat du pays et nomme Ibrahim Tanko Muhammad» comme président de la Cour suprême «par intérim», a annoncé Bashir Ahmad, l'un des porte-paroles de la présidence, sur Twitter. Il a souligné que le président avait agi «sur ordre du Tribunal du code de conduite (CCT)», un tribunal créé spécialement pour juger les questions éthiques, où M. Onnoghen était poursuivi depuis une dizaine de jours pour ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling. Cette affaire fait grand bruit au Nigeria, à moins d'un mois des élections générales dans le pays le plus peuplé d'Afrique. L'opposition a accusé le gouvernement de vouloir se débarrasser du juge suprême - notoirement critique du pouvoir actuel - alors que la Cour suprême est compétente pour régler les éventuels litiges liés au scrutin. Selon la Constitution nigériane, le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat qu'avec l'approbation des 2/3 du Sénat. Dans ce cas, M. Onnoghen n'a pas été renvoyé, mais «suspendu» par le chef de l'Etat. Les Nigérians voteront le 16 février prochain pour choisir leurs président et parlementaires. Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat, est fortement critiqué pour son bilan sécuritaire et économique.