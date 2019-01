GHAZA Le Qatar ne paiera plus les salaires des fonctionnaires

Le Qatar ne paiera plus les salaires des fonctionnaires du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Ghaza mais continuera à verser des fonds aux personnes démunies de l'enclave palestinienne, a déclaré samedi l'ambassadeur qatari. Le Qatar a promis une aide de 90 millions de dollars en six tranches mensuelles dans le cadre d'un accord informel conclu en novembre, après des mois de mobilisations, malgré un blocus de 10 ans. L'aide qatarie était destinée à payer les salaires des fonctionnaires du Hamas, mais cinq millions de dollars devaient revenir chaque mois aux pauvres qui représentent la moitié de la population. Deux premiers versements, en liquide, ont eu lieu en novembre et décembre. L'état hébreu a autorisé l'argent à transiter par son territoire en échange d'un calme relatif à la frontière avec Ghaza. Mais jeudi, le Hamas a dit refuser de recevoir des fonds qataris à cause des conditions imposées par Israël. Selon le journal israélien Hayom, Netanyahu a proposé que les fonds soient distribués les vendredis pour «réduire les violences». «Après qu'ils nous ont dit qu'ils ne l'accepteraient pas, nous avons décidé que nous ne leur donnerions plus aucun argent», a déclaré samedi l'ambassadeur du Qatar à Ghaza Mohammed al-Emadi.