NÉGOCIATIONS AVEC LES TALIBAN Le président Ghani appelle à des "pourparlers sérieux"

Le président afghan Ashraf Ghani a appelé hier les taliban à «engager des pourparlers sérieux» avec le gouvernement de Kaboul, après plusieurs jours de négociations à Doha entre le groupe insurgé et des représentants américains. «J'appelle les talibans (...) à montrer leur volonté afghane, à accepter l'exigence de paix des Afghans et à entamer des pourparlers sérieux avec le gouvernement afghan», a-t-il déclaré dans un discours télévisé depuis le palais présidentiel. Les autorités afghanes se plaignent d'avoir été exclues des discussions au Qatar et ont averti que tout accord entre les Etats-Unis et les talibans nécessitait l'approbation de Kaboul. Les talibans ont toujours refusé de parler directement avec le gouvernement afghan, qu'ils décrivent comme une «marionnette» de Washington. «Nous voulons la paix, nous la voulons vite, mais nous la voulons avec un plan», a poursuivi M. Ghani. «N'oublions pas que les victimes de cette guerre sont des Afghans et que le processus de paix doit aussi être mené par les Afghans». Ashraf Ghani a prononcé cette allocution après une rencontre avec l'envoyé spécial américain, Zalmay Khalilzad, venu de Doha. M. Khalilzad a assuré M. Ghani que les Etats-Unis restent convaincus «que la seule solution pour une paix durable est un dialogue entre Afghans».