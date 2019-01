ATTENTAT AU YÉMEN Sept civils tués, dont un journaliste

Sept civils yéménites, dont un journaliste, ont été tués et 20 blessés dans un attentat à la bombe dans la localité de Mokha dans le sud-ouest du Yémen, a annoncé hier un responsable des forces progouvernementales. L'explosion d'un engin placé sur une moto, apparemment commandée à distance, s'est produite lundi soir sur un marché d'un quartier animé de Mokha qui abrite des camps militaires de la coalition sous commandement saoudien qui aide le pouvoir yéménite dans sa guerre contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Mokha a été reprise aux Houthis en juillet 2017 et sert de base de lancement aux opérations des forces progouvernementales vers le nord, en particulier la ville portuaire de Hodeida. Le bilan de sept morts dans l'attentat qui n'a pas été revendiqué, a été confirmé de source médicale. Celui de 20 blessés a été cité par le ministre yéménite de l'Information Mouammar al-Iryani sur l'agence gouvernementale Saba. Parmi les morts figure un vidéaste d'Abou Dhabi TV, Ziad Al-Sharabi, et, parmi les blessés, un autre journaliste de cette chaîne, Faisal Al-Zabhani, a précisé M. Iryani. La guerre au Yémen oppose depuis quatre ans les Houthis, maîtres d'une partie du pays, dont la capitale Sanaa, à des forces progouvernementales aidées par la coalition qui peinent à reprendre le dessus sur leurs adversaires.