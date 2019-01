FACE À LA «GUERRE ÉCONOMIQUE» DE L'OCCIDENT Assad salue des accords conclus avec l'Iran

Le président syrien Bachar al-Assad a estimé hier que des accords économiques signés la veille avec l'Iran constituaient un «pilier solide» face à la «guerre économique» livrée par l'Occident aux deux pays, ont indiqué les médias d'Etat. Lundi, Damas et Téhéran ont signé 11 accords et protocoles d'entente, dont un accord de coopération économique «stratégique» et à «long terme», visant notamment à encourager les investissements iraniens dans la Syrie ravagée par la guerre depuis 2011. Ces accords «revêtent une dimension stratégique et constituent un pilier économique solide, qui doit contribuer à consolider la résilience des deux pays face à la guerre économique qui leur est livrée par certains pays occidentaux», a souligné M. Assad, selon l'agence officielle Sana. Les accords conclus entre la Syrie et l'Iran interviennent dans un contexte de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran. M. Assad s'exprimait lors d'une rencontre avec le premier vice-président iranien Eshaq Jahangiri, en visite en Syrie depuis lundi pour signer la série d'accords bilatéraux. Il a appelé à «intensifier les efforts communs» pour empêcher les pays «qui tentent encore d'affaiblir» la Syrie et l'Iran d'aboutir à leur fins. Les accords signés lundi concernent notamment la réhabilitation de certaines infrastructures, à l'instar des ports de Tartous et de Lattaquié, et la construction d'une centrale électrique d'une capacité de 540 mégawatts.