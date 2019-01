UNE VISITE DE NETANYAHU À RABAT EST REPORTÉE Quand Mohammed VI joue avec le feu

Par Chaabane BENSACI -

Une visite d'Etat au Maroc serait une consécration royale pour Netanyahu

Recevoir Netanyahu officiellement à Rabat? On ne peut que s'interroger sur les vraies motivations du roi du Maroc et du président tchadien Idriss Déby, sinon un travail de sape dans une région on ne peut plus instable.

L'Algérie, comme le répète en toutes circonstances le MAE Abdelkader Messahel, «est un pays stable dans une zone de turbulences». Sans doute est-ce un motif suffisant pour raviver certaines inimitiés et pousser des officines à échafauder des scénarios plus ou moins délirants afin d'attenter à cet «insupportable» statu quo. La guerre menée depuis des décennies, sous forme de quantités massives de drogue déversées aussi régulièrement que méthodiquement dans les wilayas de l'ouest du pays, pour être ensuite acheminées vers les autres régions, illustre ce genre de manoeuvre déloyale et l'ampleur des moyens qu'il faut constamment mobiliser pour y faire face. Mais voilà que l'on passe à un stade supérieur dans la provocation et dans l'agression latente puisque Rabat cherche désormais à emboîter le pas à Oman et N'Djamena en accueillant, à bras ouvert, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, histoire de resserrer les liens avec Israël. Mais de quels liens s'agit-il? La politique du chef du Likoud, parti de plus en plus enraciné dans la droite extrême et tributaire des exigences des partis religieux encore plus extrémistes que lui, a été, dix ans et plus, d'une férocité sans égale tant envers les Palestiniens dont les territoires occupés sont sournoisement avalés pour rendre inaccessible leur revendication d'un Etat indépendant avec El Qods Est comme capitale qu'envers les pays voisins comme le Liban et, surtout, la Syrie. Il n'y a pas un jour sans que des enfants palestiniens soient tirés comme des lapins et il n'y a pas un jour sans que l'armée israélienne n'agresse impunément les deux pays évoqués. Apparemment, de cela, ni Oman ni le Tchad ni le Maroc n'ont cure et ils s'enorgueillissent d' une relation, longtemps tenue secrète et soudain dévoilée, avec un Premier ministre dont le bilan n'a rien à envier à celui d'Ariel Sharon, le triste responsable des massacres de Sabra et Chatila. Recevoir Netanyahu officiellement à Rabat?

Ce faisant, Mohammed VI et d'autres insultent les peuples maghrébins et arabes, dans leur ensemble, et qu'ils ne viennent surtout pas «justifier» leur démarche au nom d'une prétendue real politik. Le roi du Maroc est, soi-disant, le président du comité El Qods et le sultan omanais est membre du Conseil de coopération du Golfe dont on espère qu'il restera prudent dans ses relations supposées avec l'Etat hébreu et le gouvernement Netanyahu. Tout en faisant une différence nette entre la communauté juive, dans son ensemble, ou la communauté juive marocaine, particulièrement, et les nombreuses tentacules du sionisme incarné par Netanyahu qui applique, sans état d'âme, ses ambitions expansionnistes au détriment du peuple palestinien, on ne peut que s'interroger sur les vraies motivations du roi du Maroc et du président tchadien Idriss Déby, sinon un travail de sape dans une région on ne peut plus instable. C'est ce qui s'appelle jouer avec le feu et Rabat serait bien avisé, avec ou sans visite officielle de Benjamin Netanyahu, de prendre garde à ce que le feu n'embrase alors le palais.