IL ANNONCE DES MANOEUVRES MILITAIRES «LES PLUS IMPORTANTES DE L'HISTOIRE» Maduro mobilise les chefs de l'armée

Avant de proposer hier des législatives anticipées le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs bases militaires du pays où il a annoncé le coup d'envoi prochainement de manoeuvres militaires, qualifiées des plus importantes de l'histoire du pays, dans un contexte de forte tension diplomatique entre Caracas et Washington, ont rapporté lundi des médias locaux. Le président vénézuélien s'est rendu notamment dans une base militaire dans l'Etat de Carabobo (nord), lançant à cette occasion: «Traîtres jamais, loyaux toujours pour la Nation», ont indiqué des médias vénézuéliens. Lors de son déplacement dimanche à Fort Paramacay dans la ville de Valencia, Nicolas Maduro, accompagné du ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a supervisé les préparatifs pour des exercices qualifiés de «plus importants dans l'histoire du pays». Il s'est rendu également dans plusieurs bases militaires pour confirmer le soutien dont il dispose de la part de l'Armée nationale. La visite d'inspection effectuée par le président Maduro auprès des troupes de l'Armée intervient dans le contexte d'une forte tension avec les Etats-Unis qui n'avaient pas exclu la possibilité d'une intervention militaire après avoir exprimé leur soutien à l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président en exercice du Venezuela. Face aux menaces de Washington d'intervenir militairement, le président vénézuélien a déclaré à l'occasion que «l'Armée devait être prête à défendre le Venezuela et sa souveraineté». En conséquence, il a annoncé le lancement de manoeuvres militaires massives qui se dérouleront du 10 au 15 février prochain. «Nous nous préparons aux plus importants exercices militaires de notre histoire, en hommage au Bicentenaire d'Angostura, dans le but de réunir toutes les capacités opérationnelles, organisationnelles, militaires et syndicales pour défendre notre patrie», a-t-il souligné.

L'Armée vénézuélienne a réitéré, jeudi dernier, son soutien au dirigeant du pays, s'engageant à défendre «la souveraineté nationale, la constitution et l'intégrité territoriale». M. Maduro avait été réélu président de la République l'an dernier pour un mandat de six ans avec 67,84% des voix et avait été investi le

10 janvier dernier.

Selon des experts militaires russes, l'Armée du Venezuela est l'une des mieux préparées d'Amérique latine à mener une guerre face à un ennemi extérieur. S'exprimant récemment à l'agence russe Sputnik, l'expert militaire Igor Korotchenko a affirmé en effet que «le défunt président du pays, Hugo Chavez, avait lancé un vaste programme de modernisation de l'Armée vénézuélienne pour défendre le pays et l'ordre constitutionnel». «Grâce aux importantes réserves d'armes russes et à la préparation de spécialistes locaux à leur utilisation, dont la plupart ont encore été effectuées sous la présidence du défunt président Hugo Chavez et se sont achevées avec Nicolas Maduro, l'Armée du Venezuela reste l'une des plus préparées d'Amérique latine à faire face à une éventuelle guerre «, a-t-il fait savoir. Pendant près de 10 ans, le Venezuela a acquis une grande quantité d'armes et d'équipements russes, notamment des systèmes anti-aériens Pechora-2M, S-300, Buk-M2EK, Igla-S, des blindés de transport BTR-80A, des chars T-72B1V, ainsi que des navettes multiples Smerch et Grad, a précisé encore ce spécialiste des questions d'armements.