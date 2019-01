RD CONGO L'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs repoussée

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) de la République Démocratique du Congo (RDC) a annoncé le report de l'élection des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs initialement prévue le 6 mars aux 14 mars et 26 mars. «L'élection des Sénateurs, initialement prévue le 6 mars interviendra le jeudi 14 mars», ont rapporté les médias locaux, citant la centrale électorale congolaise, ajoutant que «l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, initialement prévue le 18 mars est fixée à la date de mardi 26 mars». La Céni évoque dans son annonce «des contraintes légales, techniques et opérationnelles» qui ont poussé à la prolongation de cinq jours de la période de dépôt des candidatures pour ces scrutins.»La clôture de dépôt des candidatures initialement prévue le 30 janvier interviendra le lundi 04 février», précise le rapporteur de la Céni, Jean-Pierre Kalamba, soulignant également que «les résultats provisoires de chacun de ces scrutins seront connus le jour même». Concernant les élections présidentielle, législatives et locales reportées pour les régions de Beni, Butembo et Yumbi, la Céni indique avoir mis en place une équipe technique pour «examiner toutes les questions opérationnelles avec injonction de produire un calendrier qui doit fixer la tenue de ces scrutins au plus tard à la date du 31 mars «. Ces élections n'ont pas pu avoir lieu le 30 décembre à Beni, Butembo et Yumbi en raison de l'épidémie d'Ebola et de l'insécurité. Félix Tshisekedi est le 5ème président de la RDC.