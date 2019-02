SOMALIE 24 Shebab tués dans une frappe américaine

Vingt quatre membres du groupe terroriste Shebab ont été tués mercredi par les forces aériennes américaines dans le centre de la Somalie, a annoncé jeudi l'armée américaine. Le Commandement américain pour l'Afrique (Africom) a déclaré que la frappe aérienne de précision a eu lieu dans les environs de Shebeeley, dans la région d'Hiran. «Les frappes de précision font partie de notre stratégie. Elles continuent d'aider nos partenaires à progresser dans leur lutte contre les terroristes transnationaux qui s'opposent à la paix en Somalie et dans la région», a souligné dans un communiqué Gregg Olson, directeur des opérations d'Africom. Il a ajouté que l'Armée nationale somalienne (SNA) et ses partenaires continueraient à cibler de manière efficace les camps d'entraînement terroristes et à établir des zones de sécurité afin de priver le groupe Shebab de ses possibilités de renforcer ses capacités et d'attaquer le peuple somalien.»A cette heure, il a pu être déterminé qu'aucun civil n'avait été blessé ou tué dans cette frappe aérienne», a dit Africom, qui supervise les troupes américaines sur le continent africain. Les frappes américaines ont en grande partie visé des responsables du groupe shebab établis dans le sud et le centre de la Somalie, où le groupe conserve toujours une forte emprise.