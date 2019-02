NIGERIA Huit soldats tués lors d'affrontements avec Boko Haram

Huit soldats nigérians au moins ont été tués mercredi dans le nord-est du Nigeria lors d'affrontements avec une faction du groupe terroriste Boko Haram, ont indiqué jeudi des sources militaires. Un convoi militaire s'est heurté à des éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique en Afrique de l'Ouest» (ISWAP), une faction de Boko Haram affiliée à Daech. Les combats se sont produits à proximité de Dikwa, à 90 kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno, ont précisé deux responsables militaires. «Les terroristes à bord de trois véhicules armés et de plusieurs motos ont attaqué mercredi soir le convoi militaire aux alentours de 17h40, tuant huit soldats», a précisé l'un de ces responsables. Un soldat est toujours porté disparu. Les terroristes ont dû se retirer avec l'arrivée de renforts de troupes venus de Dikwa et de Gajibo, a poursuivi l'officier sous le couvert de l'anonymat.»Les combats (de mercredi) ont duré une demi-heure», a précisé le deuxième militaire. Le 14 janvier, des éléments de la faction Abubakar Shekau de Boko Haram s'étaient emparés d'une base militaire à Rann, tuant 14 personnes et livrant la base aux flammes. Plus de 30.000 civils ont fui la région pour le Cameroun voisin à la suite de cette attaque.