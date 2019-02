YÉMEN Le Conseil de sécurité appelé à mettre la pression sur les Houthis

Les gouvernements du Yémen, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ont demandé jeudi au Conseil de sécurité des Nations unies de pousser les Houthis à respecter l'accord de cessez-le-feu. Dans une lettre commune, les trois gouvernements demandent au Conseil de sécurité de «faire comprendre aux Houthis, et à leurs soutiens iraniens, qu'ils seraient tenus responsables si leur persistance à ne pas tenir leurs engagements (...) devait mener à la rupture de l'accord de Stockholm». Ils les accusent d'avoir violé 970 fois cet accord de cessez-le-feu pour la ville portuaire de Hodeïda depuis l'entrée en vigueur. Des combats sporadiques se produisent toujours et le redéploiement des forces rivales, le 7 janvier, n'a pas eu lieu. Les deux parties avaient en outre accepté d'échanger 15.000 prisonniers, mais seuls quelques uns ont été concernés. «Nous comprenons que nous devons user de patience, mais elle ne peut être infinie», a déclaré jeudi le ministre émirati des AE, Anwar Gargash, lors d'un entretien avec le SG de l'ONU, Antonio Guterres. «Nous ne voulons pas lancer d'offensive», a souligné le ministre émirati, disant son inquiétude quant à une reprise des hostilités. Les Houthis, de leur côté, ont accusé la coalition de n'avoir pas respecté ses engagements. Le Conseil de sécurité s'est réuni à huis clos pour prendre connaissance d'un rapport du médiateur de l'ONU, Martin Griffiths.