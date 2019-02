SUPPRESSION DE LA MISSION D'OBSERVATEURS À AL KHALIL L'UE préoccupée par la décision israélienne

L'Union européenne (UE) a exprimé sa préoccupation suite à la décision de l'occupant israélien de mettre fin au mandat d'une mission internationale d'observateurs, basée à Al-Khalil, en Cisjordanie occupée, estimant que cette décision risque de «détériorer davantage la situation» sur place. Dans une déclaration de son porte-parole, l'UE prévient que la décision israélienne de ne pas renouveler le mandat de la Présence internationale temporaire (TIPH), «qui a joué un rôle important dans la prévention de la violence entre Palestiniens et colons israéliens à Hébron (Al-Khalil), risque de détériorer davantage la situation déjà fragile sur le terrain».Tout en rappelant à l'occupant israélien ses obligations en vertu du droit international pour protéger les Palestiniens à Al-Khalil, ainsi que dans d'autres parties du territoire palestinien occupé, la déclaration réaffirme la position constante de l'UE contre la politique de colonisation israélienne, «qui est illégale au regard du droit international et constitue un obstacle à la paix». Basée à Al-Khalil, la TIPH est déployée en vertu d'un accord israélo-palestinien conclu après le massacre en février 1994 par un colon israélien de

29 Palestiniens priant dans El-Haram el Ibrahimi. Son mandat devait être renouvelé tous les six mois. Il est arrivé à échéance jeudi 31 janvier.