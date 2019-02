UNE VISITE EST PROGRAMMÉE DU 14 AU 17 FÉVRIER Le Conseil de sécurité en Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau

Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies effectueront du 14 au 17 février une visite en Côte d'Ivoire, et en Guinée-Bissau pour encourager ce pays à tenir des élections législatives et présidentielle pacifiques, selon Bissau. Un scrutin législatif est prévu le 10 mars en Guinée-Bissau et devrait être suivi par une élection présidentielle. Ce processus électoral pourrait ouvrir la voie à une levée des sanctions internationales imposées à ce pays depuis 2012 à la suite d'un coup d'Etat militaire. Cette visite du Conseil de sécurité vise «à encourager les autorités de Guinée-Bissau à tenir des élections pacifiques, transparentes et inclusives», a indiqué son président en exercice pour février, l'ambassadeur de Guinée équatoriale, Anatolio Ndong Mba. Les élections législatives, prévues en novembre, doivent permettre de mettre fin à la crise que vit le pays depuis l'éviction, en août 2015, par le président José Mario Vaz du Premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, au pouvoir). Des élections réussies pourraient entraîner la levée des sanctions onusiennes, début 2020. En mars, sous présidence française, le Conseil de sécurité devrait se rendre au Mali, où la mission de paix de l'ONU est la plus coûteuse en vies humaines de toutes les opérations de maintien de la paix de l'ONU en cours avec près de 180 morts.