AVEC 1,6 MILLION DE PERSONNES EN DIFFICULTÉS ALIMENTAIRES Le Niger sollicite l'aide internationale

Le gouvernement nigérien a appelé la communauté internationale à fournir une aide de 648 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 1,6 million de personnes en difficultés alimentaires cette année au Niger, a indiqué une source officielle à Niamey. L'appel a été lancé par le Premier ministre nigérien Brigi Rafini au cours de la cérémonie du lancement à Niamey du Plan de réponse humanitaire pour le Niger 2019, en présence des partenaires techniques et financiers du Niger et les agences humanitaires internationales. «Pour répondre aux besoins humanitaires de 1,6 million de personnes ciblées sur une population dans le besoin estimée à 2,3 millions, cette année, la mise en oeuvre de la réponse humanitaire globale nécessite la mobilisation des ressources de l'ordre de 648 millions de dollars», a-t-il déclaré. Le Premier ministre a jugé ce Plan de réponse humanitaire particulièrement important pour le Niger «dans un contexte marqué d'une part par la persistance de l'insécurité à certaines de nos frontières, et dans le lit du Lac Tchad, et d'autre part par la poursuite des mouvements de populations dans certaines localités du fait de l'insécurité, dont les conséquences se font sentir sur l'état nutritionnel des populations notamment leur frange la plus vulnérable à savoir les femmes et les enfants, avec de forts impacts négatifs sur l'éducation et la santé».