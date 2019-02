DANS UN ENTRETIEN À LA CHAINE CBS Trump martèle vouloir quitter la Syrie et l'Afghanistan

Donald Trump a confirmé vouloir retirer les troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan tout en restant en Irak pour «surveiller l'Iran». Dans un entretien avec la chaîne CBS diffusé hier, le président des Etats-Unis a estimé que les taliban, avec lesquels Washington a entamé des négociations directes, étaient «fatigués» après plus de 17 ans de guerre. «Je pense que tout le monde est fatigué. Nous devons nous sortir de ces guerres sans fin et ramener nos gars à la maison», a-t-il déclaré. «On verra ce qui va se passer avec les taliban. Ils veulent la paix», a-t-il ajouté, alors que l'émissaire américain pour l'Afghanistan a fait état de progrès significatifs dans les tractations. Donald Trump a expliqué qu'il laisserait des hommes «du renseignement» en Afghanistan après un futur retrait, dont le calendrier et les modalités restent à déterminer. «Et si je vois des foyers» d'insurrection «se former, je ferai quelque chose», a-t-il assuré. Le président américain a également affirmé que les 2000 soldats déployés en Syrie étaient «en train de commencer» à quitter le pays conformément à sa décision controversée. «Dès que nous aurons reconquis ce qui reste du 'califat'', ils vont rejoindre notre base en Irak, et ils rentreront à la maison.» «Nous sommes actuellement à 99%» du territoire jadis contrôlé par l'EI récupéré, «nous allons bientôt annoncer 100% du califat», a dit Trump, qui devrait faire cette proclamation demain, lors de son discours annuel sur l'état de l'Union.