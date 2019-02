IMMEUBLES ENDOMMAGÉS EN SYRIE 4000 familles bientôt évacuées à Alep

Les autorités syriennes ont annoncé hier l'évacuation de 4000 familles syriennes logés dans de bâtiments endommagés à Alep, dans le nord du pays, après la récente mort de 11 civils dans l'effondrement de leur immeuble, ont rapporté des médias locaux. Selon le journal pro-gouvernemental Al-Watan, au moins 4000 familles syriennes, occupant des logements dans environ 10.000 bâtiments endommagés à Alep vont être relogées temporairement, le temps que leur immeuble d'habitation soit réhabilité ou reconstruit.

11 personnes sont mortes samedi dernier dans l'effondrement d'un immeuble de cinq étages dans le quartier de Salaheddine, dans l'est d'Alep, lequel était touché en 2016 par des affrontements entre l'armée syrienne et les groupes terroristes lors de l'opération de sécurisation de cette ville. Ce quartier se trouve aujourd'hui en grande partie endommagé et nécessite une opération de reconstruction, a ajouté le média syrien. Depuis la libération de la ville fin 2016, de nombreux syriens avaient décidé de retourner chez eux, même si leurs habitations étaient en grande partie touchée par les combats. Face à cette situation, le gouvernement syrien s'est engagé dans d'importants projets de reconstruction, avec l'aide de pays amis, notamment la Russie, la Chine et l'Iran. Selon des estimations de l'ONU, la Syrie aura besoin de 300 milliards de dollars pour remettre en état les villes et zones touchées par le conflit, depuis l'année 2011.