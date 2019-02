SYRIE Réunion mi-février des ministres de la Défense de la coalition

Les ministres de la Défense des pays membres de la coalition internationale luttant contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI) se réuniront le 15 février à Munich, en marge d'une conférence régionale sur la sécurité. La ministre française des Armées «Florence Parly participera en marge de la Wehrkunde à Munich à une réunion des ministres de la Défense de la coalition internationale anti-Daech (l'acronyme arabe du groupe EI, ndlr)», selon son cabinet. Auparavant, des discussions sont prévues pour aujourd'hui à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la coalition, confrontée aux incertitudes provoquées par l'annonce-surprise du retrait américain de Syrie. Sous la présidence du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, «les ministres vont évoquer la prochaine phase de la campagne en Irak et en Syrie, visant à éviter une réapparition de l'EI grâce à l'assistance en matière de stabilisation et de sécurité», selon le département d'Etat américain. Hier, le président des Etats-Unis a répété, dans son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès américain, que 100% des territoires jadis sous le contrôle de l'EI en Irak et en Syrie ont été récupérés. «Nous sommes actuellement à 99%», «nous allons bientôt annoncer 100% du califat», a-t-il encore dit dans une interview télévisée diffusée dimanche.