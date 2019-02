MISE EN GARDE DE MOSCOU Les terroristes augmentent leur stock chimique à Idlib

Des membres de plusieurs groupes terroristes préparent une opération militaire d'envergure en Syrie et ont envoyé des récipients avec des agents toxiques dans le sud d'Idlib, a indiqué la porte-parole du MAE russe. «Les terroristes du Front al-Nosra ont appelé fin janvier leurs 'alliés'' opérant dans le gouvernorat d'Idlib, le groupe Tanzim Hurras ad-Din (membre du réseau Al-Qaïda) et le Parti islamique du Turkestan (PIT), à commencer à préparer une grande opération militaire conjointe», a déclaré jeudi la porte-parole du MAE Maria Zakharova. Les terroristes continuent d'«accumuler leurs réserves d'armes chimiques et ce, avec le concours des Casques blancs (...). Il est clair qu'ils visent à établir leur contrôle sur l'ensemble de la zone de désescalade d'Idlib. «Leur but est de créer un centre de commandement unique». Cet état-major terroriste réunirait les chefs de tous les groupes armés illégaux qui n'arrêtent pas leurs attaques dans la région d'Idlib. Ils en ont mené une série contre les positions syriennes, dans la nuit du 4 au 5 février, près d'Alep. «La semaine dernière, la Russie a enregistré 35 attaques «, indique Mme Zakharova. «Nous soulignons le caractère inadmissible des provocations aux armes chimiques qui sont destinées à donner le feu vert aux pays occidentaux ennemis de Damas pour lancer une nouvelle agression contre les autorités légitimes syriennes. Nous appelons les patrons et sponsors des Casques blancs à renoncer à leurs projets dangereux et destructeurs», a-t-elle conclu