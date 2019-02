TUNISIE Verdicts en soirée dans les procès du Bardo et de Sousse

Les procès des attentats du Bardo et de Sousse en 2015, lors desquels des dizaines de touristes étrangers avaient été tués, ont repris à Tunis et les verdicts devaient être prononcés dans la soirée. Au tribunal, le juge a repris le procès de l'attaque qui avait fait 22 morts dans le musée du Bardo, à Tunis, le 18 mars 2015. Un agent de sécurité tunisien et 21 touristes avaient été tués, parmi lesquels quatre Français, quatre Italiens, trois Japonaises et deux Espagnols. Trois mois plus tard, 38 touristes -dont 30 Britanniques, des Irlandais, des Allemands et un Belge- avaient été tués dans l'attentat de Sousse. Hier, 21 accusés dont deux femmes étaient présents lors de la huitième audience. A l'ouverture de la séance, retransmise en direct à Paris et en Belgique, le juge a affirmé que tous les avocats ont présenté leurs plaidoiries. Au total, 44 personnes sont poursuivies, dont six membres des forces de sécurité accusés de «non- assistance à personne en danger». Les accusés sont jugés en vertu d'une loi antiterroriste adoptée à l'été 2015. Ils sont passibles de la peine capitale, sentence sous moratoire depuis 1991. Leurs dépositions ont mis en évidence des liens entre les deux attentats et tous les deux revendiqués par Daesh. Chamseddine Sandi a été désigné par certains accusés comme le cerveau des attentats, mais il aurait été abattu en février 2016 dans un raid américain en Libye..