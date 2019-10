L’Irak a vécu jeudi sa journée la plus sanglante depuis le début mardi de manifestations au cours desquelles 31 personnes ont été tuées lors d’affrontements d’une violence inédite entre protestataires et forces de sécurité. Parti de Baghdad, le mouvement réclamant des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants «corrompus» a désormais gagné la quasi-totalité du sud du pays et franchi un nouveau palier dans la violence, avec des dizaines de blessés par balles dans diverses villes du pays, dont la capitale, deuxième plus peuplée du monde arabe. Si la contestation est le premier test populaire pour le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi, qui doit souffler sa première bougie à la fin du mois, la journée d’hier a été un important test politique pour le chef du gouvernement, avec le sermon du grand ayatollah Ali Sistani. Plus haute autorité religieuse pour la grande majorité des chiites d’Irak, il passe pour avoir son mot à dire, notamment pour nommer et démettre les Premiers ministres. Son prêche pourrait éventuellement donner un signal aux manifestants sur la suite du mouvement. M.Abdel Mahdi est sorti de son silence dans la nuit de jeudi à vendredi pour défendre le bilan de son gouvernement et sa gestion de la crise qui menace «de détruire l’état tout entier». Il a promis «des pensions aux familles sans revenus» tout en réclamant plus de temps pour mettre en place les réformes nécessaires. Au moment où la télévision diffusait son discours, des tirs étaient entendus au centre de Baghdad. Les autorités, qui dénoncent des «saboteurs» semblent avoir choisi la fermeté. Dans la soirée, les affrontements se sont poursuivis dans plusieurs villes du sud de l’Irak, ainsi qu’à Baghdad où les blindés des forces spéciales sont entrés en action pour repousser la foule, les forces de l’ordre tirant sur le sol des balles qui ricochaient sur les manifestants, aussitôt transportés à bord de touk-touk par des camarades. Fait inédit en Irak, le mouvement est né sur les réseaux sociaux d’appels qu’aucun parti politique ou leader religieux n’a revendiqués.

Endeuillée par 31 morts —29 manifesstants et deux policiers—, la contestation a tourné jeudi à la bataille rangée à Baghdad sur des axes menant à la place Tahrir, rendez-vous emblématique des contestataires. Manifestants d’un côté et policiers antiémeutes et militaires de l’autre, se repoussaient par vagues dans la cité de neuf millions d’habitants, placée sous couvre-feu et où les fonctionnaires —la majoriité des travailleurs du pays— ont été appelés à rester chez eux. Pour faire reculer plusieurs milliers de protestataires arrivés à bord de camions en brandissant des drapeaux, les forces de sécurité tiraient à balles réelles, à bord de blindés. Sur la place

al-Tayyaran, dans le centre de Baghdad, les manifestants s’en sont pris à ces véhicules, en en incendiant deux. Les manifestants disent réclamer des services publics fonctionnels après des décennies de pénurie d’électricité et d’eau potable, des emplois pour les 25% de jeunes au chômage, et la fin de la corruption qui a englouti en 16 ans plus de 410 milliards d’euros. Mais un appel du très versatile leader chiite Moqtada Sadr

—qui a rejoint la coalition gouvernementale mais menace régulièrement de la faire éclater— pourrait changer la donne. Il a demandé mercredi soir à ses très nombreux partisans, qui avaient déjà paralysé le pays en 2016 avec des manifestations à Baghdad, d’organiser des «sit-in pacifiques».

Manifestations et violences touchent les provinces de Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, Diwaniya, Babylone et Bassora, mais le calme prévaut au nord et à l’ouest de Baghdad, régions principalement sunnites, ravagées par la guerre contre l’EI, ainsi qu’au Kurdistan autonome.