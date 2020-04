La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de 31 villes, dont Istanbul et Ankara, de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de vendredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter contre la pandémie. Pour le ministère de l'Intérieur, ce confinement restera en vigueur jusqu'à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et Ankara. La plupart des 47.029 cas de contamination recensés l'ont été à Istanbul, qui compte plus de 15 millions d'habitants. La pandémie a fait 1.006 morts et 4.747 nouveaux cas.