VENEZUELA Des militaires pour surveiller les infrastructures vitales

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé vendredi la création d'une brigade militaire chargée de la surveillance des infrastructures publiques d'eau et d'électricité, après la gigantesque panne de courant qui a frappé le pays pendant plusieurs jours. M. Maduro a indiqué, dans une déclaration radio-télévisée, que le «Commando pour la défense des services basiques stratégiques de l'Etat» aurait pour mission de garantir la «sécurité physique et cybernétique» des infrastructures et de surveiller la maintenance des équipements. Le dirigeant socialiste a une nouvelle fois rejeté la responsabilité de la panne géante sur les Etats-Unis. Ce pays est à l'origine selon le président Maduro d' «attaques successives» contre la plus grande centrale hydro-électrique du pays, «dirigées» par John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump. La coupure d'électricité qui s'est déclenchée le 7 mars a affecté tout le territoire pendant près de six jours. Mardi, le gouvernement avait assuré que le courant était rétabli dans tout le territoire, mais des coupures étaient toujours constatées vendredi dans l'ouest du pays. Nicolas Maduro accuse également l'opposition d'avoir échafaudé un plan pour «accompagner le black-out d'une vague de violence généralisée», qui a été, selon lui, neutralisée.