Au moins trente-trois terroristes du groupe Boko Haram ont été tués par l’armée nigériane au cours d’une fusillade dimanche, ont déclaré hier des sources militaires. Les troupes multinationales combattant le groupe terroriste «Boko Haram» autour du lac Tchad se sont également jointes à la bataille, ont indiqué les sources, citées par des médias locaux. La force multinationale comprend des troupes du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin.»La fusillade a duré environ trois heures, le long de la route Gamboru-Dikoa dans l’état de Borno», a déclaré une source, et s’est déclenchée lorsque les terroristes ont pris en embuscade un convoi de véhicules militaires.»De nombreux éléments de Boko Haram ont fui avec des blessures par balle. Ce fut une âpre bataille», a déclaré la source. Une autre source militaire a confirmé que quatre soldats avaient été blessés. Deux camions utilisés par les terroristes ont été capturés après la fusillade, selon la source. La région du nord-est du Nigeria est déstabilisée depuis plus d’une décennie par Boko Haram.