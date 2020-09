Le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s’est élevé jeudi à 1.429.704 tandis que le nombre de décès dus à cette maladie approche les 35.000, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Cette agence continentale de prévention et de contrôle des maladies a indiqué dans un communiqué que le nombre de morts attribuables à des maladies liées au COVID-19 en Afrique s’élevait à la date de jeudi à 34.389. Le CDC Afrique a également précisé que le nombre de personnes guéries de ce virus infectieux sur le continent s’élevait jusqu’à présent à 1.175.855. Evoquant les inégalités de répartition de l’impact de la pandémie de COVID-19 dans les pays africains, le CDC Afrique a indiqué que les pays africains les plus affectés en termes de nombre de cas positifs comprenaient l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria. La région d’Afrique australe est la plus affectée par le COVID-19 en termes de nombre de cas positifs confirmés comme en termes de nombre de décès, a-t-il ajouté. La région d’Afrique du Nord est la seconde région la plus affectée par le COVID-19, selon la même source. Les derniers chiffres de l’agence continentale pour le contrôle et la prévention montrent que 17 pays et régions d’Afrique appliquent une fermeture complète de leurs frontières en raison d’inquiétudes concernant la propagation rapide du virus en Afrique, tandis que des fermetures nationales des institutions éducatives ont été activées dans 33 pays d’Afrique dans un effort pour endiguer la propagation du coronavirus.