Au moins 384.000 personnes ont péri en Syrie, dont plus de 116.000 civils, depuis le début du conflit en mars 2011, selon un nouveau bilan dévoilé samedi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).Selon le nouveau bilan de l'OSDH, au moins 384.000 personnes sont mortes depuis le déclenchement du conflit, le 15 mars 2011.Parmi ces victimes, plus de 116.000 civils -dont environ 22.000 enfants et 13.000 femmes- ont été tués. Au moins 129.476 soldats de l'armée syrienne, ainsi que des membres syriens et étrangers de milices et de forces alliées, ont été tués depuis 2011, selon l'OSDH. Une offensive de Damas relancée en décembre a provoqué la fuite de près d'un million de personnes, selon l'ONU. Début mars, Ankara a négocié avec Moscou la suspension de l'assaut.Selon ces ONG, des dizaines de milliers de personnes ont été victimes de disparitions forcées.La guerre a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs cruciaux pour l'économie, dont celui du pétrole. Déclenché en 2011, le conflit s'est transformé au fil des ans en une guerre complexe, la «pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale», estimait déjà l'ONU en 2017.Elle a laminé l'économie et provoqué l'exode de plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés.