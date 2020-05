«Sans conditions préalables»L'Iran se dit prêt à un échange de prisonniers avec les Etats-UnisTéhéran a répété hier être prêt à un échange de prisonniers avec les Etats-Unis «sans conditions préalables», disant que la balle était dans le camp de Washington. L'Iran avait déjà affirmé en décembre être prêt à d'autres échanges de prisonniers avec les Etats-Unis, à la suite d'un échange d'un Américain emprisonné en Iran et d'un Iranien détenu sur le sol américain.»Il y a une volonté d'échanger tous les prisonniers (...) sans conditions préalables, mais c'est le gouvernement américain qui a jusqu'à présent refusé de répondre», a déclaré hier Ali Rabii, le porte-parole du gouvernement, cité par l'agence semi-officielle Isna.»Il semble maintenant que l'Amérique est davantage prête qu'avant» à prendre ce type de mesures, a-t-il ajouté, précisant: «Washington a été Plusieurs pays européens vivaient hier leur dernier jour de confinement tout en redoutant une seconde vague de la pandémie de coronavirus, qui a infecté 4 millions de personnes et progresse inexorablement dans certaines parties du monde. Quatre millions de contaminés en quatre mois, et surtout plus de 280 000 décès: c'est le lourd bilan de la maladie du Covid-19 depuis son apparition fin décembre en Chine centrale, selon le comptage mondial réalisé à partir de sources officielles samedi soir. Et ces chiffres sont sans doute bien inférieurs à la réalité. Parfois des résurgences inattendues conduisent à des mesures préventives fortes, comme le montre la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les établissements nocturnes décrétée samedi soir par les autorités de Séoul.

Un jeune homme a contaminé des dizaines de personnes en fréquentant le week-end dernier des établissements d'un quartier branché de la capitale de la Corée du Sud, pays souvent cité en modèle pour sa gestion de la crise sanitaire. Cet exemple sera sans doute médité par certains pays européens parmi les plus touchés sur la planète. Le reflux continu de l'épidémie depuis plusieurs semaines permet d'y enclencher lundi la fin d'un confinement au coût économique astronomique: c'est le cas de l'Italie, l'Espagne et la France. L'allègement des mesures en vigueur est très progressif et différencié. En France, les restrictions seront davantage levées dans les départements «verts» que dans les «rouges». En Espagne, les deux principales villes, Madrid et Barcelone, resteront à l'écart de la nouvelle phase de déconfinement. Ailleurs sur le Vieux Continent, on desserre certaines restrictions aujourd'hui en Belgique, Grèce, République tchèque, Croatie, Ukraine, Albanie, au Danemark et aux Pays-Bas, après la Turquie dès hier. à l'opposé, la Russie répertorie officiellement quelque 10.000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour, et a dû renforcer son dispositif. Le pays européen le plus endeuillé, et le deuxième au monde, reste le Royaume-Uni (au moins 31.000 morts). Son Premier ministre Boris Johnson, lui-même rescapé du Covid-19, s'est exprimé hier pour annoncer de prudents et progressifs assouplissements. Il est en revanche question d'introduire une quarantaine obligatoire de 14 jours pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni, ce qui suscite l'inquiétude d'un secteur aérien déjà fortement déstabilisé par la pandémie.»Nous ne pouvons pas risquer un second pic» de contaminations, a prévenu Johnson, appelant ses compatriotes à «continuer» leurs efforts. «Second pic», ou deuxième vague: du fait de la grande contagiosité du coronavirus et en l'absence de tout traitement et vaccin, c'est la hantise de tous les pays qui se déverrouillent, même précautionneusement. Par exemple en Allemagne, pays relativement épargné par l'épidémie et décadenassé avant les autres, mais où trois cantons dépassent actuellement le plafond fixé de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants. La chancelière Angela Merkel et les régions sont convenus d'un mécanisme de reconfinement au niveau local si le nombre des cas repartait à la hausse. La reprise normale des activités reste ainsi très fragile.

L'Allemagne fut le premier pays européen à donner le feu vert pour rejouer au football, mais le Dynamo Dresde, équipe de 2e division, vient de se placer en quarantaine après la détection de deux cas de Covid-19... «Il faut absolument que les gens appliquent les gestes barrières, c'est-à-dire qu'ils passent d'un confinement chez soi à un confinement sur soi, penser que soi-même on doit se protéger, on doit protéger les autres», prévient la virologue et ex-sous-directrice générale de l'OMS Marie-Paule Kieny, membre d'un comité d'expertise qui conseille le gouvernement français. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a appelé à la prudence dans le déconfinement pour éviter un éventuel retour en arrière. Il s'est dit inquiet de la situation à Montréal, important foyer de la maladie au Canada. Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde (près de 79.000 morts et 1,3 million de cas), le bilan quotidien s'est établi samedi autour de la barre de 1.600 décès pour la deuxième journée de suite, ce qui représente un certain fléchissement après plusieurs jours à plus de 2.000 morts. La gestion de la crise par le président Trump a été éreintée par son prédécesseur Barack Obama. En Amérique du Sud, le Brésil a franchi le seuil des 10.000 morts, avec 155.939 cas de contamination confirmés, selon le ministère de la Santé. Au rythme élevé auquel progresse le Covid-19 dans ce pays de 210 millions d'habitants, le Brésil pourrait devenir en juin le nouvel épicentre de la pandémie, selon des analystes.

D'où le confinement prolongé jusqu'à fin mai décidé par l'état de Sao Paulo, qu'imitera aujourd'hui celui de Rio de Janeiro. Ce qui n'empêche pas le président Bolsonaro de faire du ski nautique. Et en Iran, qui accélère son retour à la vie normale avec la réouverture des commerces, des habitants de Téhéran craignent un nouveau pic de contaminations dans le pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient.de notre disponibilité». M. Rabii a fait notamment part de son inquiétude au sujet de l'état de santé des prisonniers iraniens détenus aux Etats-Unis, affirmant qu'ils n'étaient «pas bien traités». En mars, alors que la pandémie de Covid-19 frappait de plein fouet l'Iran, les Etats-Unis avaient appelé Téhéran à libérer tous les prisonniers américains. Téhéran avait réclamé la même mesure à Washington concernant les détenus iraniens.