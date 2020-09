Les brigades tunisiennes de lutte contre le terrorisme sont parvenues à arrêter 40 personnes recherchées dont 5 impliquées dans des affaires de terrorisme et condamnées à des peines de prison, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale tunisienne, Houssem Jebabli, cité par l'Agence tunisienne TAP. Il a affirmé sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que «les campagnes sécuritaires ont été menées le 2 septembre en cours à travers la République, dans le cadre de la lutte contre les crimes terroristes et la traque des extrémistes». «Deux des individus interpellés ont été remis par les brigades antiterroristes de Sfax et Tunis, à l'Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes de l'Aouina», a-t-il ajouté. «Le premier pour avoir publié sur Internet des contenus qui font l'apologie du terrorisme. Le deuxième est déjà impliqué dans des affaires de terrorisme», selon la même source. Le responsable a ajouté que «le service de lutte contre le terrorisme de Sousse a arrêté sur fond de publication de contenus faisant l'apologie du terrorisme et portant atteinte aux forces de sécurité».