Au moins trois policiers et deux assaillants ont été tués après que des talibans ont pris d’assaut un hôtel et ouvert le feu sur des bâtiments voisins à Qala-e-Naw, chef-lieu de la province afghane de Badghis (ouest), ont rapporté hier, des médias, citant un responsable local. Quatre terroristes ont attaqué l’hôtel vers 12h40 heure locale dans le district de Chawk-e-Pista à Qala-e-Naw. La police est arrivée sur place peu après que les assaillants ont commercé à ouvrir le feu sur des bâtiments voisins et des passants, a indiqué un responsable ayant requis l’anonymat, cité par des médias. «Deux assaillants ont été abattus par la police et un autre a été blessé. Les forces de police tentent d’arrêter ou d’abattre le quatrième», a-t-il ajouté en précisant que dix personnels de sécurité et six civils figurent parmi les blessés, dans cette attaque revendiquée par les talibans. Vendredi, au moins six personnes sont mortes et 14 ont été blessées lorsqu’un kamikaze s’est fait exploser lors d’un mariage dans l’est de l’Afghanistan, selon plusieurs responsables. L’attentat s’est produit quelques jours après des discussions historiques entre des représentants du gouvernement afghan et des talibans à Doha, dans le cadre de pourparlers démarrés il y a près d’un an entre les Etats-Unis et les talibans. Au terme de cette rencontre inter-afghane, les deux parties ont publié une résolution commune appelant à réduire les victimes civiles à «zéro».