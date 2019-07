Au moins cinq personnes ont été tuées et une dizaine d’autres blessées lundi dernier lorsque deux kamikazes se sont fait exploser près d’une mosquée au sud-ouest de Baghdad, ont rapporté des médias, citant des sources médicales et de sécurité.»Cinq personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées», ont indiqué des médecins à l’hôpital al-Yarmouk, à Baghdad, cités par des médias. De son côté, un officier de police a affirmé, sous le couvert de l’anonymat, que l’attaque avait été menée par «deux kamikazes» qui «se sont fait exploser près de la mosquée Abou al-Fadhel al-Abbas, dans le quartier d’al-Tourath», dans le sud-ouest de la capitale irakienne. Cette attaque n’a pas été revendiquée jusqu’ici. Si des attaques surviennent encore, les violences ont drastiquement baissé à Baghdad, notamment depuis que l’Irak s’est déclaré vainqueur fin 2017 du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh).